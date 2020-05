Boavista e V. Setúbal completam as correções exigidas pela DGS

Nuno Barbosa Hoje às 13:02 Facebook

Foram nove os estádios aprovados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para receberem os jogos das 10 jornadas que faltam para concluir a edição 2019/20 do campeonato nacional. Seis ficaram em "stand-by" mas, segundo apurou o JN, os estádios do Bessa e do Bonfim ficam esta quarta-feira prontos a receber nova vistoria das autoridades de saúde.

Segundo as informações recolhidas pelo JN, para jogar no Bessa os jogos como visitado, o Boavista tem de fazer apenas algumas alterações de sinaléticas e percursos. Nada de estrutural, portanto, o que deixa a garantia de que as correções ficarão hoje concluídas.

No Bonfim, casa do Vitória de Setúbal, as correções a fazer são em tudo idênticas às do Bessa, relacionadas com questões técnicas de sinalética, pelo que o problema ficará igualmente resolvido esta quarta-feira.