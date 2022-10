Boavista eliminado da Taça pelo Machico, do quarto escalão

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista foi, este domingo, eliminado da Taça de Portugal, ao perder por 1-0 no terreno do Machico, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória.

A formação madeirense, nona classificada da Série B do quarto escalão, impôs-se aos 'axadrezados', quintos da I Liga, com um golo de Roberto Gouveia, aos 45 minutos.

O Machico assegurou a presença na quarta eliminatória com o segundo triunfo na temporada, depois de ter afastado na ronda anterior o Alverca, da Liga 3, no desempate através de grandes penalidades, enquanto o Boavista somou o terceiro jogo sem vencer em todas as competições.