O Boavista empatou (1-1), este domingo, no reduto do Paços de Ferreira na 10.ª jornada, no encontro que marcou a estreia de Jesualdo Ferreira.

Os axadrezados adiantaram-se no marcador, aos 61 minutos, por intermédio do hondurenho Alberth Elis, assistido por Angel Gomes, mas, aos 83, o suplente João Pedro, entrado aos 77, restabeleceu a igualdade.

Na classificação, e em termos provisórios, o Paços de Ferreira manteve o sexto lugar, com 15 pontos, enquanto o Boavista juntou-se a Gil Vicente e Tondela no 14.º lugar.

Veja o resumo do jogo: