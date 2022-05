Boavista entre os clubes sem provas de inexistência de dívidas salariais

JN Hoje às 19:11 Facebook

Em comunicado, a Liga informou que também Varzim, Académica, Leixões e Trofense têm 15 dias para regularizar a situação.

Cinco clubes, entre eles o Boavista, falharam em demonstrar a inexistência de dívidas salariais no último controlo realizado pela Liga aos emblemas dos escalões profissionais do futebol português.

O comunicado da entidade precisa "que 29 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril". Ou seja, menos cinco das 34 que competem na Liga e na Liga 2.

A nota acrescenta que "em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.- A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificadas o Boavista FC, Varzim SC, A. Académica, Leixões SC e CD Trofense para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses".