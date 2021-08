Boavista fortalecido verga inércia do "europeu" Paços de Ferreira

JN/Agências Ontem às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um Boavista restabelecido do recente impedimento de inscrição de futebolistas somou esta segunda-feira a primeira vitória na edição 2021/22 da I Liga, ao impor-se com um reconfortante 3-0 ao Paços de Ferreira, em jogo da segunda jornada.

No Estádio do Bessa, no Porto, os golos do gambiano Yusupha, aos 19 minutos, do espanhol Javi García, aos 61, e do venezuelano Jeriel De Santis, aos 76, contrariaram a pálida imagem deixada pelos 'axadrezados' na abertura do campeonato, aniquilando as forças de um adversário a lidar com desafios em catadupa da Liga Conferência Europa.

O Boavista somou os primeiros três pontos e ascendeu ao sexto lugar, em igualdade pontual com o Paços de Ferreira, 11.º colocado, que competiu quatro dias depois da derrota no estádio dos norte-irlandeses do Larne e a apenas três de começar a discutir com os ingleses do Tottenham o acesso à fase principal da nova prova continental.

Depois da estreia frustrada na visita ao Gil Vicente (3-0), os portuenses surgiram com quatro alterações no 'onze', estreando os reforços Gaius Makouta e Kenji Gorré, e puderam completar o banco de suplentes pela primeira vez ao quarto duelo em 2021/22.

Esse contexto entusiasmou a equipa de João Pedro Sousa para um arranque promissor, expresso num 'tiro' madrugador de Sebastián Pérez e, aos nove minutos, com Gustavo Sauer a isolar Yusupha, que hesitou a rematar e permitiu a defesa de André Ferreira.

O Boavista estava a tornar o jogo perigoso para o Paços de Ferreira e colheu dividendos de uma manobra ofensiva descomplexada aos 19 minutos, quando Sauer reparou na desmarcação pela esquerda de Gorré, que cruzou rasteiro para a emenda de Yusupha.

Com a produção atacante limitada até então a um livre lateral de Antunes, afastado por Rafael Bracali, o conjunto de Jorge Simão, com Flávio Ramos face à vitória sobre o Famalicão (2-0), tentou aproveitar o recuo do bloco 'axadrezado' para equilibrar as operações, mas precipitou-se na exploração de espaços e rasgos até ao intervalo.

PUB

Os 'castores' vieram dos balneários dispostos a colocar novos problemas à organização das 'panteras' e quase igualaram aos 50 minutos, com Marco Baixinho a desviar perto do poste novo livre de Antunes, incapaz de suster a arrancada de Nathan à hora de jogo.

O lance evoluiu pelo corredor direito e acabou intercetado por Baixinho para canto, tendo Gustavo Sauer levantado a bola para Javi García, que se antecipou a André Ferreira e dobrou a vantagem, levando Jorge Simão, de regresso ao Bessa, a refrescar o ataque.

Tal estratégia destapou espaços na retaguarda do Paços de Ferreira, cujo adiantamento abriu alas à objetividade do Boavista, variada entre um pontapé frontal de Sauer para a bancada, aos 64 minutos, e uma arrancada pela direita de Jeriel De Santis, aos 76.

Inicialmente anulado pelo árbitro António Nobre, o lance foi validado com recurso ao videoárbitro (VAR) e deu a estocada final no resultado, confirmando os festejos do venezuelano, assistido por Nathan, num golo bastante consentido por André Ferreira.

O dia corria de feição aos pupilos de João Pedro Sousa e nem um 'tiro' ao poste de João Pedro, aos 83 minutos, demoveu a sensação de controlo das operações, amparada nos reflexos de Bracali perante Douglas Tanque, aos 85, e Stephen Eustáquio, aos 90+3.