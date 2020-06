JN/Agências Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista impôs, este sábado, a segunda derrota consecutiva ao Sporting de Braga, alcançado no terceiro lugar pelo Sporting, ao vencer na pedreira por 1-0, na 26.ª jornada da Liga.

Uma grande penalidade concretizada pelo espanhol Alberto Bueno, aos 57 minutos, selou o quinto triunfo fora dos axadrezados, que acabaram com uma série de cinco encontros sem ganhar (um empate e quatro derrotas).

Na classificação, o Sporting de Braga manteve-se no terceiro lugar, mas agora com os mesmos 46 pontos do quarto, o Sporting, que na sexta-feira venceu em casa o Paços de Ferreira por 1-0, enquanto o Boavista subiu do 12.º para o 10.º lugar, com 32.

Veja o resumo do jogo: