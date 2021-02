Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:48 Facebook

F. C. Porto e Boavista empataram (2-2), este sábado no Estádio do Dragão, na 19.ª jornada da Liga. Os azuis e brancos estiveram a perder por 2-0 e Sérgio Oliveira falhou uma grande penalidade. Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, estreou-se pela equipa principal dos dragões.

Os axadrezados inauguraram o marcador aos 8 minutos, por Porozo, na sequência de um pontapé de canto e ampliaram a vantagem por Elias, em cima do intervalo, após uma assistência de Mangas.

Na segunda metade, já depois de Sérgio Conceição fazer três alterações - entraram Zaidu, Otávio e Grujic para os lugares de Diogo Leite, João Mário e Fábio Vieira - Taremi reduziu a desvantagem após um lançamento lateral longo de Corona.

Sérgio Oliveira, de grande penalidade, fez o empate aos 82 minutos e, três minutos depois, falhou uma segunda grande penalidade. Evanilson, na recarga de um remate de Francisco Conceição, ainda conseguiu a reviravolta no marcador mas o golo acabou por ser anulado.

Com este empate, o terceiro seguido no campeonato, o F. C. Porto está no segundo lugar, com 41 pontos, a sete do líder Sporting, que tem menos um jogo. O Boavista está em 17.º, com 15.

