Boavista junta-se à onda de apoio a André Gomes

O desafortunado jogador do Everton passou pela formação do Boavista e o clube recorreu às redes sociais para lhe deixar uma mensagem de apoio neste momento particularmente difícil.

"O Boavista FC deseja uma rápida recuperação a André Gomes, atleta que representou as camadas jovens do clube. Desejamos ver-te em breve de regresso aos relvados!", pode ler-se no Facebook do Boavista.

A onda solidária que se gerou em torno de André Gomes também contou com a participação da Federação Portuguesa de Futebol, através da página de Facebook, "Seleções de Portugal".

A nível individual, note-se ainda a sentida mensagem deixada por José Fonte ao colega de seleção.

Recorde-se que André Gomes já foi operado à fratura com deslocamento no tornozelo direito, sofrida no domingo, frente ao Tottenham. O jogador enfrenta agora uma longa recuperação e segundo asseguram em Inglaterra só poderá voltar a competir na próxima temporada, o que também quer dizer que falhará o Euro2020, assim Portugal se apure para a competição.