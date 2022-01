Boavista lança camisola especial para a final-four da Taça da Liga

JN Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Axadrezados assinalam a estreia na fase mais adiantada da competição com camisola de edição limitada e autografada por todos os jogadores do plantel.

Muito anos depois, o Boavista está de volta às meias-finais de uma competição nacional e o feito será assinalado com uma camisola especial, já à venda nas lojas do clube.

A edição é limitada e destaca-se pelo pormenor de estar assinada por todos os jogadores do plantel boavisteiro que ajudaram a devolver a pantera aos palcos maiores do futebol português. As assinaturas espalhadas por toda a camisola, nos quadrados pretos do xadrez que é marca indissociável do emblema axadrezado.

A camisola, cujo preço é de 49,90 euros, estará à venda apenas na loja oficial do clube, no Estádio do Bessa.

Recorde-se que o Boavista defronta o Benfica na terça-feira, na primeira meia-final da Taça da Liga. Em caso de vitória, a equipa orientada por Petit disputará a primeira final desde 1997, frente a Sporting ou Santa Clara, os outros dois semi-finalistas.