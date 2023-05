Boavista lança camisola para assinalar 120.º aniversário do clube

O Boavista Futebol Clube, que completa 120 anos no próximo dia 1 de agosto, já apresentou uma nova camisola comemorativa de mais um momento marcante da história do clube portuense. Nova pele da pantera estreia-se já no próximo sábado, na receção ao Sporting de Braga

Inspirada num dos equipamentos mais antigos do clube, esta camisola "é uma homenagem à nossa história", frisou o Boavista, numa nota informativa divulgada nesta quarta-feira.

A Camisola, refere o clube, é "ainda capaz de resgatar a essência" dos primeiros dias de glória dos axadrezados. Com um design clássico e elementos nostálgicos, este equipamento "carrega em cada detalhe a tradição e a paixão que unem a família boavisteira".

A estreia oficial da nova camisola, que será incluída num dos equipamentos alternativos para a época 2023/24, acontecerá já no próximo jogo com o Sporting de Braga, agendado para sábado, dia 20 de maio (18h00), no Estádio do Bessa Séc. XXI.

O Boavista informa ainda que a Loja Axadrezada terá à venda, durante este sábado, uma edição de colecionador desta nova camisola, com apenas 150 unidades disponíveis, cada uma delas única e numerada. A Loja Axadrezada estará aberta nesse dia entre as 10h00 e as 17h30.