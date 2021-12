Boavista limita lotação do Bessa e adeptos não precisam de teste

JN Hoje às 12:54 Facebook

Clube axadrezado contorna medida do Governo para resolver problemas dos adeptos no "agendamento, realização e pagamento dos testes obrigatórios" em eventos desportivos com mais de 5000 pessoas

O Boavista anunciou, em comunicado, que limitou a lotação do Estádio do Bessa para cinco mil espectadores, para que os adeptos não sejam obrigados a fazer teste à entrada para os jogos.

"Esta medida visa facilitar o acesso ao estádio, na sequência das dificuldades sentidas pela grande maioria dos adeptos no agendamento, realização e pagamento dos testes obrigatórios", esclarece o clube portuense, em nota publicada no site oficial.

Assim, para o jogo deste sábado frente ao Marítimo, que marcará o regresso de Petit ao banco das panteras, os adeptos vacinados apenas precisam de mostrar o certificado de vacinação para entrarem no Estádio do Bessa. Adeptos não vacinados terão de apresentar teste negativo à covid-19.