Boavista multado em mais de sete mil euros por insultos a Rochinha

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol comunicou esta quarta-feira que os insultos a Rochinha, atual jogador do Sporting que na época passada representou o Vitória SC, por parte dos adeptos do Boavista, valeram mais de sete mil euros ao clube da Pantera.

O caso remonta ao dia 6 de maio, no jogo da 33ª jornada da Liga 2021/22. Os adeptos do Boavista insultaram e atiraram isqueiros a Rochinha, então jogador do Vitória SC que trocou os axadrezados pelos minhotos em 2019, e este comportamento dos aficionados valeu 7140 euros ao clube.

Na altura, o CD instaurou um processo disciplinar ao Boavista, que foi multado em 3142 euros por comportamento incorreto de adeptos no encontro frente ao Vitória SC.