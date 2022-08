Boavista não vai contar com os reforços frente ao Santa Clara

Autorização da FIFA não chegou a tempo do jogo contra os açorianos, mas os axadrezados já limaram os últimos detalhes com o organismo.

O Boavista ainda não poderá contar com os reforços no jogo deste domingo (15.30 horas) frente ao Santa Clara. O JN sabe que os axadrezados trataram dos últimos detalhes com a FIFA, de forma a poderem inscrever os jogadores, mas que a autorização do organismo não chegou a tempo do encontro contra os açorianos, algo que já não dependia da equipa portuense.

Se tudo correr como previsto, o Boavista já deverá contar com os jogadores contratados na terceira jornada, na deslocação ao Casa Pia. Recorde-se que os axadrezados reforçaram-se com Sasso, Robson, Bruno Lourenço, Watai, Bozenik e Salvador Agra para a época 2022/23.