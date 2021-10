Boavista nega pedido de demissão de João Pedro Sousa

Hoje às 12:12 Facebook

O Boavista desmentiu, em comunicado, a notícia avançada esta sexta-feira, na edição de um jornal diário desportivo, de que o treinador João Pedro Sousa pediu a demissão ou tenha colocado condições para continuar no cargo.

"É totalmente falso", garantem os axadrezados, num comunicado de quatro pontos, no último dos quais reforçam, para que não restem dúvidas, que "existe uma total sintonia de ideias entre o presidente da SAD, a estrutura do futebol e a equipa técnica".

A administração da SAD lamenta ainda que a notícia fosse publicada sem o contraditório, lembrando, a propósito, que o treinador João Pedro Sousa esteve à conversa com os jornalistas na quinta-feira, na antevisão ao dérbi com o F. C. Porto, no Dragão, e não foi confrontado com a alegada situação. "Compreendemos que não o tenham feito, pois dessa forma cairia por terra uma "notícia" que em nada corresponde à verdade", sublinham os boavisteiros.

O comunicado esclarece também que o reforço do Departamento Médico, que é liderado pelo dr. Joaquim Agostinho, com as entradas do dr. Hugo Lopes e do fisioterapeuta Nuno Antunes, resulta de uma "reestruturação projetada em consonância entre a administração da SAD e a equipa técnica, com o único objetivo de continuar a profissionalizar o Boavista".

Nesse sentido, os responsáveis axadrezados avançam que essa reestruturação será "alargada a outras áreas de ação", com vista ao "reforço e a uma cada vez maior profissionalização de todos os seus departamentos".