Boavista oferece instalações para ajudar na luta contra a Covid-19

O clube do Bessa prontificou-se, este sábado, junto da Câmara Municipal do Porto, a ceder o seu espaço (cantinas, ginásios, salas) no Estádio do Bessa para funcionar como centro de distribuição à comunidade durante a crise da atual pandemia.

Vítor Murta, líder dos axadrezados, explicou o motivo que levou o emblema a tomar aquela posição, já depois de uma conversa com Rui Moreira, presidente da autarquia portuense.

"O Boavista e os seus dirigentes não são indiferentes a todas as dificuldades que o país e o mundo passam. Independentemente de também estarem a bater à porta da instituição de uma forma muito pesada internamente, e com fortes constrangimentos a nível financeiro, entre outros, o Boavista quer estar ao lado de todos os que lutam em todas as outras frentes. Assim, disponibilizámos tudo o que está ao nosso alcance para juntos vencermos esta guerra", referiu o responsável, definindo a colaboração do clube.

"Demonstramos disponibilidade para ceder as nossas instalações (cantinas, ginásios, salas) para que possamos receber todos aqueles que neste momento necessitam de ajuda imediata. O Estádio do Bessa pode ser um centro de distribuição à comunidade próxima das suas instalações ou mesmo servir para, respeitando as normas da DGS, fornecer refeições nas instalações e outras atividades", sublinhou, finalizando com uma mensagem de incentivo.

"Como sempre estamos disponíveis para a nossa cidade e arregaçar as mangas. Lutar com a mesma força e empenho com que o fazemos pela nossa própria sobrevivência. O Boavista é assim, resiste!", disse.