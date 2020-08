Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Axadrezados garantem o lateral esquerdo Yanis Hamache. Jogador assina contrato por três épocas.

O Boavista garantiu a contratação de Yanis Hamache, lateral esquerdo francês de 21 anos, que pertencia aos quadros do Nice e na última época jogou, por empréstimo, no Red Star.

O jogador assinou contratou por três temporadas e enquadra-se dentro do projeto do clube do Bessa que pretende montar uma equipa competitiva de forma a atacar a próxima temporada.