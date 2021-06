Boavista oficializa saída de Jesualdo Ferreira

JN Hoje às 21:37 Facebook

O clube axadrezado oficializou, este domingo, a saída de Jesualdo Ferreira do comando técnico da equipa, tal como o JN já tinha adiantado.

"A Boavista Futebol Clube, Futebol SAD e o professor Jesualdo Ferreira acordaram, por mútuo acordo, a rescisão do contrato que ligava as partes por mais uma época desportiva. O Boavista FC faz questão de deixar um agradecimento público ao professor Jesualdo Ferreira por todo o empenho, dedicação, profissionalismo e conhecimento que colocou ao serviço do clube, culminando com a desejada permanência na Liga, desejando-lhe ainda as maiores felicidades para os desafios que se seguem", pode ler-se em comunicado.

Tal como o JN já tinha adiantado, Jesualdo Ferreira está de saída do Boavista, clube ao qual chegou na época passada. João Pedro Sousa, que já treinou o Famalicão, é o escolhido para o lugar.