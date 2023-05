Boavista: Onyemaechi faz mexer o mercado

Axadrezados acionam opção de compra por valor abaixo dos 800 mil euros e garantem em definitivo o lateral ex-Feirense. Nigeriano muito cobiçado

É uma das revelações do Boavista e da própria Liga. O esquerdino Bruno Onyemaechi, que tanto atua a lateral como central, chegou ao Bessa por empréstimo do Feirense, da Liga 2, com opção de compra, e o emblema do Bessa acionou, recentemente, a cláusula, sabe o JN, por um valor abaixo dos 800 mil euros.

Onyemaechi é jogador do Boavista, de corpo inteiro, mas pode sê-lo por pouco tempo, uma vez que há vários clubes, do mercado nacional e internacional, atentos à evolução do jogador. Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, chegou a elogiar os laterais do Boavista, referindo-se ao nigeriano que já integrou os convocados de José Peseiro na seleção. Ainda assim, Onyemaechi aguarda a primeira internacionalização pelas "super-águias".