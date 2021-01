Boavista pede reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem

Arnaldo Martins Hoje às 00:27 Facebook

Axadrezados sofrem duas expulsões na derrota (3-1) com o Tondela. Jesualdo Ferreira fica sem centrais para a receção ao Sporting.

A derrota (3-1) com o Tondela e as expulsões de Cristian Castro (11 minutos) e Chidozie (30) causaram indignação no Bessa. O JN apurou, junto de uma fonte da SAD, que clube axadrezado irá tomar medidas e solicitar, desde já, uma reunião com caráter de urgência ao Conselho de Arbitragem.

O objetivo da administração é "ver esclarecidos os critérios de arbitragem que têm sido colocados em prática nos jogos em que a equipa participa na Liga".

O Boavista não vence há oito jornadas, desde que recebeu e venceu (3-0) o Benfica, naquela que foi a única vitória na época, e Jesualdo Ferreira, que assumiu o comando há cinco rondas, está agora privado da habitual dupla de centrais, Cristian e Chidozie, para a receção ao Sporting, na 15.ª jornada do campeonato.