Boavista perde nos Açores e não foge à zona perigosa

Axadrezados foram derrotados pelo Santa Clara (2-1) e mantêm-se apenas dois pontos acima da linha de água.

Depois de uma vitória e quatro empates nas últimas cinco jornadas, o Boavista voltou a perder na Liga, ao ser derrotado pelo Santa Clara, esta terça-feira, em jogo da 20.ª jornada.

Muito desfalcados, os boavisteiros ficaram atrás do marcador logo aos seis minutos, graças a um penálti de Cryzan, mas reagiram ainda na primeira parte, através de Petar Musa.

No entanto, os açorianos voltariam a marcar (Tagawa) aos 75 minutos e seguraram os três pontos, apesar do "forcing" final da equipa de Petit.

Com esta derrota, o Boavista mantém os 19 pontos, mais dois do que o Famalicão, a primeira equipa abaixo da linha de água. Já o Santa Clara saltou para o 10.º lugar, com 23 pontos.