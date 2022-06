Boavista punido com um jogo à porta fechada

JN/Agências Hoje às 11:33 Facebook

O Boavista foi punido com um jogo à porta pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido a factos ocorridos nos jogo com o Moreirense e Vizela, na época passada.

O CD da FPF deu conta do resultado dos processos disciplinares instaurado aos axadrezados depois do jogo com o Moreirense, que se disputou em 19 de dezembro de 2021, e da partida com o Vizela, em 6 de fevereiro de 2022.

Segundo o documento, a punição de um jogo à porta fechada, mais uma multa de 2.040 euros, deve-se à "violação do regulamento de prevenção à violência".