Boavista recebe João Paulo Correia no Bessa

O clube axadrezado recebeu, esta segunda-feira, João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. O líder do Boavista frisou a necessidade da aplicação de medidas que visem o incremento da competitividade nas competições profissionais.

Vítor Murta, presidente do Boavista, recebeu João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, num encontro que durou cerca de duas horas. No final da reunião, o líder das panteras elogiou o trabalho feito e revelou que foram feitas "trocas de ideias".

"Agradeço a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado e o interesse que manifestou nesta visita, assim como a partilha de ideias que tivemos em prol da melhoria do futebol português. Foi um encontro muito produtivo, durante o qual foram abordados vários temas de grande relevância. Apresentamos as nossas ideias, tendo sempre bem presente que para haver uma maior competitividade no futebol português é fundamental existir uma distribuição mais equitativa das receitas. Quero ainda agradecer o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Sr. Secretário de Estado nas mais variadas áreas do futebol profissional, tendo revelado desde sempre uma grande sensibilidade e uma enorme preocupação com as dificuldades e as aspirações dos clubes", vincou.

Já João Paulo Correia deixou elogios à direção do Boavista.

"Hoje levo daqui informações que me dão confiança quanto ao futuro do Boavista. Sabemos que os atuais dirigentes do clube e da sociedade desportiva enfrentam elevadas dificuldades relacionadas com o passado, mas percebi que as opções que estão a ser tomadas são as mais racionais e aquelas que melhor preparam o clube para uma gestão sustentável a longo prazo. Essa é a principal mensagem que levo daqui, para além de ter tido a oportunidade de visitar um clube que tem uma grande história no futebol e no desporto português. Por todas estas razões, impunha-se que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitasse o Boavista e também partilhasse os seus pontos de vista, que foi aquilo que fizemos com os dirigentes do clube e da sociedade desportiva, e também pudesse constatar aquilo que constatei, que são as decisões de uma gestão sustentável dão uma perspetiva de futuro ao Boavista. E é também essa mensagem que deve ser passada para os seus associados e simpatizantes", sublinhou.