Boavista recompensa Pedro Malheiro com novo contrato

Jogador formado no Bessa estreou-se nesta temporada pela equipa principal do clube. "Espero ser um exemplo para todos os miúdos da formação", salientou.

O Boavista anunciou esta segunda-feira que Pedro Malheiro prolongou a ligação ao "clube do coração" até ao final de 2024/25, renovação que reforça a aposta dos axadrezados na formação. O lateral-direito, que está no Bessa desde 2017, estreou-se na equipa principal nesta temporada e agora vê recompensada a boa resposta que tem dado.

"Estou muito feliz por renovar e extremamente orgulhoso do meu percurso no Boavista, mas agora é preciso trabalhar ainda mais, uma vez que quero continuar a crescer como jogador para ajudar ainda mais o clube", referiu o futebolista de 21 anos, em declarações ao site oficial dos axadrezados.

Pedro Malheiro, cujo contrato terminada em 2023, quer, assim, ser um exemplo no Bessa e um farol que ilumine as aspirações dos jovens que fazem parte da formação do clube.

"Espero ser um exemplo para todos os miúdos da formação. Nunca deixem de acreditar que é possível chegar à primeira equipa. Mas, para isso, é preciso muito trabalho e dedicação. Acreditem que é possível", concluiu.

Esta época, Pedro Malheiro foi utilizado em 14 jogos, tendo atuado como titular em oito deles.