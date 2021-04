Boavista recorre dos castigos a Fary e Jorge Couto

JN Hoje às 20:10 Facebook

Fary e a Jorge Couto, diretor desportivo e treinador adjunto do Boavista, foram suspensos pelo Conselho de Disciplina da FPF por 21 e 15 dias, respetivamente, devido à confusão que marcou o fim do jogo com o Rio Ave. Clube axadrezado vai recorrer.

Fonte da SAD do Boavista adiantou que "foi com enorme surpresa" que "teve conhecimento dos castigos aplicados esta terça-feira pelo CD da FPF" e considerou-os "injustos".

"O Boavista irá recorrer das penas aplicadas a Fary Faye e Jorge Couto por as considerar injustas, exageradas e desproporcionais tendo em conta as penalizações aplicadas a outros agentes desportivos presentes no mesmo jogo".

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, foi suspenso por oito dias pelos gestos obscenos que protagonizou com o Boavista, na 26.ª jornada da Liga. Além da suspensão por oito dias, o técnico foi também multado em 2805 euros pelo Conselho de Disciplina.