Boavista reforça a defesa e Mourinho recebe antigo alvo do F.C. Porto

Vários defesas estão a fazer o mercado de transferências mexer esta segunda-feira. O Boavista recebe esta tarde um reforço uruguaio, um antigo alvo do F.C. Porto já aterrou em Roma e o Manchester United está cada vez mais perto de contratar um internacional francês.

Boavista: Os axadrezados recebem esta tarde um reforço para a defesa. O central uruguaio Rodrigo Abascal, de 27 anos, chega proveniente do Peñarol e é o quarto reforço da equipa para a nova temporada, depois das contratações de Alireza, Filipe Ferreira e Kenji Gorré. Abascal vai chegar à Boavista a custo zero, visto que termina contrato com o Peñarol esta semana.

AS Roma: Após a lesão grave de Spinazzola no Euro 2020, que vai obrigar o jogador a parar por largos meses, José Mourinho nunca escondeu o desejo de colmatar a sua ausência na lateral esquerda. Segundo a "Sky Sports Italia", Matias Viña já aterrou na capital italiana para reforçar a AS Roma. O defesa esquerdo, que chegou a ser alvo do F.C. Porto, pertencia ao Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, e segundo a mesma fonte deverá custar cerca de 10 milhões de euros.

Manchester United: Os ingleses já estão há várias semanas em contactos com o Real Madrid para acertar a contratação de Raphael Varane, defesa central. O jornal inglês "Mirror" avança esta segunda-feira que as conversações avançaram bastante durante o fim de semana e que a chegada do francês a Manchester está "iminente". Varane deverá custar cerca de 50 milhões de euros e, segundo a mesma publicação, vai ser um dos mais bem pagos da equipa.

Arsenal: O clube londrino está perto de fechar a contratação de Ben White, atual defesa central do Brighton. A "Sky Sports" informa que o jogador de 23 anos é esperado nas instalações do Arsenal na quarta-feira para realizar os habituais exames médicos. Ben White foi uma das principais figuras da defesa do Brighton na temporada passada e deverá custar aos "gunners" cerca de 58 milhões de euros.

Liverpool: Shaqiri está de saída do Liverpool após seis temporadas no clube e o destino pode ser a Itália. O suíço afirmou, em entrevista ao jornal italiano "Corriere Dello Sport", que já comunicou à direção do clube que pretende um novo desafio. "Eles aceitaram a minha decisão e vão agora ouvir propostas para me vender. Gostaria muito de voltar a Itália e jogar pela Lazio".