Boavista renova contrato de Filipe Ferreira

O lateral-esquerdo prolongou a ligação ao emblema axadrezado e mostrou-se "muito contente por ter a possibilidade de continuar a representar um grande clube".

Filipe Ferreira, que chegou ao Bessa em julho de 2021, renovou contrato por mais uma temporada com o Boavista, passando a ter vínculo ao clube até ao final de 2022/23.

"Estou muito contente por ter a possibilidade de continuar a representar um grande clube como o Boavista. Esta renovação é o reconhecimento do trabalho que tem sido feito e prometo continuar a dar sempre o máximo em prol da equipa", disse o defesa, em declarações publicadas no site oficial do clube.

Filipe Ferreira, de 31 anos, foi utilizado em 23 encontros nesta época.

"Este é um clube especial e que tem nos adeptos uma das suas principais forças. Não nos falta nada no clube. Aqui encontramos todas as condições para fazer um bom trabalho e foi também por isso que quis continuar, pelo menos, por mais um ano", destacou.