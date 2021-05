Boavista respira de alívio e Rio Ave na liguilha

Hoje às 22:09 Facebook

O Rio Ave ganhou esta quarta-feira à noite ao Nacional, por 2-1, na Madeira, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga, mas não evitou a presença na liguilha com o terceiro classificado da Liga 2, pois o Boavista venceu em Barcelos, o Gil Vicente, por 2-1, e assegurou a 15.º posição.

Noite muito difícil para os vila-condenses, que chegaram a estar com os dois pés na Liga 2, quando viram o Nacional adiantar-se no marcador, por Dudu, aos 11 minutos. No entanto, a partir do momento em que o Farense começou a perder frente ao Santa Clara (4-0), ficaram ligeiramente menos pressionados pois passaram a ocupar o 16.º lugar, que lhes dá ainda uma última hipótese de escaparam à descida com a ida à liguilha.

Entretanto, Aderlan igualou tudo na Choupana e reacendeu a esperança da equipa comandada por Miguel Cardoso, pois em Barcelos, o Gil Vicente e Boavista estavam empatados, e em caso de igualdade pontual com as panteras tinha vantagem no confronto direto.

Os minutos finais foram de muitos nervos quer no Minho quer na Madeira, mas as panteras fizeram o golo do triunfo (2-1) e mataram qualquer esperança do Rio Ave, que apesar de todo o esforço e de somar os três pontos, fruto do golo de Carlos Mané (90+4) não conseguiu escapar ao 16.º posto.