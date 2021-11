Boavista será "difícil" mas Eugeni promete Arouca a correr pela vitória

Rui Almeida Santos Hoje às 18:31 Facebook

Médio espanhol elogia nível da Liga e espera ajudar o clube arouquense a conseguir a manutenção. Frente aos axadrezados, há que "lutar pelos três pontos desde o primeiro minuto"

Eugeni valoriza o bom momento de forma do Arouca, que vai numa série de três jornadas consecutivas sem perder na Liga, mas avisa que a equipa "não pode ficar presa ao passado" para continuar a fazer pela vida num campeonato com "jogos muito equilibrados e disputados até ao último minuto". O próximo dos arouquenses é frente ao Boavista, no sábado (18 horas), e o "pensamento passa sempre por acumular vitórias e pontos".

Reforço de Armando Evangelista para esta temporada, o médio espanhol confessa que já conhecia alguma coisa do campeonato português, "porque acompanhava alguns jogos", mas mostra-se algo surpreendido pela "intensidade que cada jogador coloca no jogo", bem como "o nível de todas as equipas".

O Arouca também quer marcar pela positiva e tem conseguido provar que "é uma equipa de I Liga, não apenas mais uma". "Embora o número de pontos não seja aquele que desejávamos ter, uma vez que merecíamos ter mais pelo que temos vindo a mostrar dentro de campo, sabemos que o caminho é longo e, no final, o importante é garantir a manutenção", salienta o jogador.

O próximo desafio é frente ao Boavista, que soma mais um ponto do que o Arouca à entrada para a 12.ª jornada. "Vai ser um jogo difícil, frente a uma boa equipa", avisa Eugeni, "mas temos de ser fortes em casa e lutar pelos três pontos desde o primeiro minuto". "A equipa está numa boa fase e temos de continuar a provar do que somos capazes", completa.