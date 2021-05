JN/Agências Ontem às 23:30 Facebook

O aflito Boavista e o tranquilo Tondela empataram esta sexta-feira a um golo, na partida de encerramento da 31.º jornada da Liga, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

A formação forasteira adiantou-se no marcador aos 78 minutos, pelo espanhol Mario González, que apontou o seu 14.º golo na prova, mas os axadrezados ainda conseguiram resgatar um ponto, com um tento do hondurenho Alberth Elis, aos 87.

Na classificação, o Tondela passou a contar 36 pontos, tombando para o 10.º lugar, enquanto o Boavista tem agora 30, seguindo no 16.º posto, cujo prémio é um play-off com o terceiro colocado da Liga 2.

Veja os golos: