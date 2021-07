Boavista tranquilo quanto à dívida por Benguché

Vasco Samouco Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os axadrezados foram notificados pela FIFA e têm 45 dias para pagar 421 mil euros, sob pena de ficarem impedidos de inscreverem jogadores. Pagamento será feito em tempo útil.

O Boavista está em conversações com o Olímpia (Honduras) no sentido de encontrar uma solução para a dívida de 421 mil euros referente ao empréstimo de Benguché, o avançado que representou a pantera na época passada, embora sem grande impacto. Do Bessa vem a promessa de pagamento nas próximas semanas.

A dívida já devia ter sido paga, mas um atraso levou o clube hondurenho a recorrer para a FIFA que agora notificou os axadrezados sobre a possibilidade de ficarem impedidos de inscreverem jogadores se não saldarem a dívida no prazo de 45 dias.

Apesar da ameaça, o JN apurou que no Bessa reina a tranquilidade e a confiança de que o caso será resolvido em tempo útil e, assim, sem quaisquer consequências negativas. Os axadrezados estão em conversações com o Olímpia e vão pagar os 421 mil euros nas próximas semanas.