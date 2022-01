Boavista vai a votos esta sexta-feira para reconduzir Vítor Murta

JN Hoje às 18:29 Facebook

Os sócios do Boavista vão ser chamados, esta sexta-feira, a eleger os novos corpos sociais para o triénio de 2022/2024, num ato eleitoral que decorre das 10 às 20 horas, no estádio do Bessa, no Porto, e que tem como candidato único o atual presidente Vítor Murta.

Para poderem exercer o direito de voto, os associados das panteras terão de ser maiores de idade à data do ato eleitoral, ter mais de um ano de inscrição como sócios e as quotas em dia.

Apenas uma lista se apresentou a sufrágio, a liderada por Vítor Murta.

Eis a composição da lista:

Assembleia Geral

Manuel José Conceição Tavares Rijo (Presidente)

José Manuel Duarte Preza Fernandes (Vice-Presidente)

Manuel Domingos D. Queirós (Vogal)

Rui André A. Martins (Vogal)

Direção

Vítor Jorge Fonseca Murta (Presidente)

António da Silva Marques (Presidente Adjunto)

José Manuel Ferreira Sobral da Rocha (Vice-Presidente das Instalações e Património)

Filipe Manuel Barros Sousa (Vice-Presidente das Relações Públicas)

Virgílio Fernando Silva (Vice-Presidente das Relações Institucionais)

Carlos Alberto Reis de Paiva (Vice-Presidente das Modalidades Amadoras)

Reinaldo Manuel Lopes Dias Ferreira (Vice-Presidente da Inovação e Tecnologias de Informação)

Dúlio Dias Oliveira (Tesoureiro)

Conselho Fiscal

Joaquim Agostinho Moreira Carvalho (Presidente)

Miguel Fernando Amaral e Sousa Macedo Garcia (Vice-Presidente)

Marco Arlindo Magalhães Soares Tomé (Secretário)

Tiago Jorge Henriques Quintela (Relator)

Marcelo Correia Vilela (Relator)

Conselho Geral

Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo (Presidente)