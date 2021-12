Boavista vai abrir treino ao público em ação solidária

JN Hoje às 17:39 Facebook

Na próxima quinta-feira, dia 23 de dezembro, o treino da equipa de futebol profissional do Boavista será aberto ao público, numa ação social inserida no "Boavista Mais Solidário". A iniciativa será organizada em parceria com o Lions Clube da Boavista, que tem como principal objetivo ajudar crianças carenciadas.

A sessão de trabalho do plantel do Boavista tem início agendado para as 10.30 horas, sendo que os axadrezados convidam a quem quiser marcar presença a doar um alimento (como pacote de leite, açúcar, arroz, massa, enlatados, etc.) que poderá ser colocado no Cubo Solidário, que estará situado à entrada do recinto, mais concretamente na porta 1 da Bancada Poente - local de acesso ao interior do estádio.

O Boavista informou ainda que os bens recolhidos serão entregues a crianças órfãs ou de famílias carenciadas, com o intuito de lhes assegurar uma ceia de Natal condigna. Os envolvidos são pessoas sinalizadas pela CrescerSer, ou seja, a instituição a quem será entregue a doação alimentar.