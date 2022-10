Boavista vai agir judicialmente contra Hamache após declarações polémicas

JN Hoje às 21:30 Facebook

Na sequência de críticas feitas por Hamache, que se transferiu para o Dnipro no último defeso, a SAD do Boavista prometeu agir "judicialmente com uma queixa-crime" contra o jogador argelino, que acusou "uma pessoa do clube", sem a identificar, de "quebrar o moral de muitos jogadores".

Numa publicação feita nas redes sociais, Hamache garantiu aos adeptos do Boavista, "até ao final da semana", explicar os motivos que o levaram a deixar o Bessa rumo ao Dnipro, da Ucrânia, em agosto deste ano.

"Esta escolha foi feita, em grande parte, por causa de uma pessoa do clube que não respeita os jogadores", revelou o atleta, que prometeu "mostrar todas as provas e mensagens com a pessoa em causa", a qual, no seu entender, "quebra o moral de muitos jogadores do Boavista e não respeita os adeptos".

Ainda segundo o defesa argelino, "alguns jogadores que estão atualmente no clube estão revoltados com essa pessoa, porque não respeita as suas famílias".

A resposta do Boavista chegou num comunicado em que classifica a afirmações de Hamache como "falsas e caluniosas", revelando que vai "avançar judicialmente com uma queixa-crime contra o referido jogador".

"O atleta em questão colocou em causa não só a honorabilidade de uma Instituição centenária e dos seus dirigentes, como também de ex-colegas de equipa, staff e equipa técnica, algo que é revelador, antes de mais, de uma enorme estultice e de uma clara ausência de honestidade - e que ajudam a explicar os motivos de não fazer parte do atual plantel. Esta época, o Boavista tem um grupo unido, composto por profissionais dedicados e de grande valor, que continuará focado no essencial: trabalhar para dar alegrias aos nossos adeptos", pode ler-se ainda no comunicado lançado pela SAD axadrezada.