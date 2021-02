Boavista vai pedir a despenalização de Angel Gomes

Arnaldo Martins Hoje às 18:10 Facebook

Axadrezados contestam o amarelo que afasta o médio do jogo com o Nacional e também o cartão mostrado a Rami no encontro com o Gil Vicente. Arbitragem de Hélder Malheiro continua a dar que falar.

O Boavista continua revoltado com a arbitragem de Hélder Malheiro no jogo com o Gil Vicente e, apurou o JN, nesse sentido vai lutar pela despenalização de Angel Gomes, suspenso por acumulação de cinco amarelos na Liga, a tempo do jogo de amanhã, terça-feira, com o Nacional.

Os axadrezados, que também vão recorrer do cartão amarelo mostrado a Rami no jogo com o Gil Vicente.