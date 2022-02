Boavista pediu despenalização do amarelo a Sauer

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio está castigado e falha jogo contra o Vizela.

O Boavista pediu a despenalização do cartão amarelo mostrado a Gustavo Sauer, no encontro frente ao Santa Clara, em que os axadrezados perderam por 2-1. Este foi o quinto amarelo do médio dos axadrezados, o que significa que o brasileiro está castigado para o encontro frente ao Vizela.

O pedido da equipa portuense deu entrada na Liga Portugal esta quarta-feira e pretende que a admoestação seja retirada ao jogador, de forma a que possa competir no próximo jogo. Segundo o relatório de André Narciso, árbitro da partida, Sauer "agarrou um adversário demonstrando falta de respeito pelo jogo".

Veja o vídeo do lance: