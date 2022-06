Boavista vai recorrer dos dois jogos à porta fechada por conduta discriminatória

JN/Agências Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista vai apresentar recurso da punição de dois jogos à porta fechada por conduta discriminatória aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O Boavista analisará todos os fundamentos da decisão, sendo certo que irá recorrer, até porque, pela sua história, o clube não pode ficar manchado por uma acusação desta natureza", vincou fonte da SAD dos axadrezados à agência Lusa, sem desvendar as razões do castigo.

Em comunicado publicado na tarde desta terça-feira, o CD da FPF argumentou que o Boavista infringiu o 113.º artigo do regulamento disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que fala em "comportamentos discriminatórios", durante o empate na receção ao Estoril Praia (1-1), em 27 de setembro de 2021, da sétima ronda da Liga.

"Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, cântico de slogans racistas ou, no geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante entre o mínimo de 250 unidades de conta e máximo de 1.250", explicita o regulamento.

O processo disciplinar foi instaurado dois dias depois do encontro, tendo, mais de oito meses depois, resultado em dois jogos à porta fechada e uma multa de 38.250 euros.