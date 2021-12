Boavista vence e afasta-se da zona de descida

JN/Agências Hoje às 19:46 Facebook

O Boavista venceu (1-0), este domingo, na receção ao Moreirense, em jogo da 15.ª jornada da Liga, resultado que permite aos boavisteiros afastar-se da zona perigosa da tabela, na qual se mantêm os "cónegos".

Um golo de Hamache, aos 34 minutos, foi o suficiente para a equipa agora liderada por Petit somar os três pontos, o primeiro triunfo após 11 jogos seguidos sem vencer para a Liga, enquanto o Moreirense continua afundado na tabela e soma já sete jogos sem vencer.

Com a vitória, o Boavista sobe ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Moreirense é 17.º e penúltimo classificado, com nove.

Veja o resumo do jogo: