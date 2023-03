Boavista vence Leixões por 3-1 em jogo particular

JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bis de Salvador Agra e um golo de Sebastián Pérez deram a vitória aos axadrezados, no Estádio do Bessa, no Porto.

O tento dos matosinhenses apareceu por Tiago Morais, atleta emprestado pelo Boavista, num apronto em que Petit voltou a utilizar os juniores Tiago Machado, Julio Dabó, Marco Ribeiro e Anthony Barile, mas continuou privado do gambiano Yusupha, a recuperar da lesão sofrida durante a derrota na receção ao Famalicão (1-2), da 25.ª jornada da liga

De fora estiveram igualmente Pedro Malheiro (sub-21 portugueses), Bruno Onyemaechi (Nigéria), Gaius Makouta (Congo), Kenji Gorré (Curaçau), Róbert Bozeník (Eslováquia) e Martim Tavares (sub-20 Portugal), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais.

PUB

O Boavista, 12.º classificado, com 30 pontos, prepara a visita ao Marítimo, que segue na 16.ª e antepenúltima posição, de acesso ao 'play-off' de manutenção, com 16, num jogo da 26.ª jornada da I Liga, previsto para 02 de abril, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

No mesmo dia, e a contar para idêntica ronda da II Liga, o Leixões, 13.º, com 30 pontos, vai receber o Académico de Viseu, quarto, com 42, no Estádio do Mar, em Matosinhos.