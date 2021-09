Boavista vence Paços de Ferreira com direito a reviravolta

JN/Agências Ontem às 23:08 Facebook

O Boavista venceu, esta quinta-feira, o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo do Grupo C, recuperando de uma desvantagem ao intervalo, e ganhou vantagem para alcançar a "final four" da Taça da Liga,

João Pedro colocou o Paços de Ferreira na frente do marcador, aos 20 minutos, mas o Boavista logrou dar a volta ao resultado no segundo tempo, com tentos de Yusupha e Sauer, aos 58 e 73 minutos, respetivamente.

Apesar das muitas mexidas na equipa titular, o Paços foi sempre melhor do que o adversário, a quem apenas permitiu uma aproximação à baliza nos primeiros 45 minutos, conseguindo ter bola e volume ofensivo, sobretudo através da exploração das faixas laterais, com Uilton e, em especial, Juan Delgado em plano de evidência.

Após várias tentativas, o merecido e anunciado golo pacense surgiu aos 20 minutos, numa incursão de Juan Delgado, pela direita, concluída com o centro atrasado para o irreverente João Pedro receber na área, rodar e 'fuzilar' a baliza boavisteira, fixando o resultado ao intervalo.

João Pedro Sousa lançou o médio Sauer e o extremo Gorré na segunda parte e o Boavista subiu de rendimento, ganhando referências no meio campo (com um jogador capaz de ter bola e de a transportar) e no ataque (com um elemento mais agressivo), face a um Paços menos intenso e com alguns elementos a acusarem desgaste físico.

Mesmo sem ter criado grande perigo, o Boavista, agora com mais posse de bola e iniciativa, acabou por chegar ao empate aos 58 minutos, por Yusupha, de cabeça, após cruzamento de Filipe Ferreira da esquerda, numa jogada que os 'axadrezados' voltariam a repetir com o mesmo sucesso aos 73 minutos.

Com este inesperado triunfo, sobretudo pela muito superior primeira parte dos pacenses, o Boavista ganhou vantagem no Grupo C e, em princípio, vai discutir com o Sporting de Braga a vaga na final a quatro da competição.