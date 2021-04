João Faria Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Axadrezados ganham oxigénio vital, na luta pela fuga à descida. Pacenses confirmam fase de menor rendimento no campeonato.

Vitória importante para o Boavista, na receção ao Paços de Ferreira, a confirmar a subida de rendimento da equipa de Jesualdo Ferreira, numa fase decisiva, na luta pela permanência na Liga. Já o conjunto de Pepa somou o terceiro desaire seguido, atravessa a fase mais negativa da época, mas o quinto lugar que ocupa não está, para já, em risco.

De nada serviu aos pacenses dominar o jogo em vários parâmetros estatísticos, como posse de bola (67/33), cantos (8/0) e remates (12/8). A eficácia da pantera foi crucial e valeu três merecidos pontos a uma equipa que, desta vez, soube segurar uma vantagem que surgiu cedo. Elis serviu bem Yusupha e o gambiano bateu Jordi, para o 1-0.

Depois de cada equipa ter tido uma bola ao poste (Angel Gomes e Uilton), o Boavista fez o 2-0. Martín Calderón derrubou Cannon na área e Angel Gomes apontou o penálti.

Antes do intervalo, o Paços reclamou penálti e o lance deixou dúvidas. Hélder Ferreira cruzou para a área e Devenish desviou a bola, eventualmente com o braço. Alertado pelo VAR, o árbitro foi ver as imagens, mas nada assinalou.

O Paços procurou reentrar na discussão do jogo, teve um remate ao poste por Luiz Carlos (70), mas o Boavista segurou a vitória.

Nota, ainda, para a lesão de Devenish, perto do fim. O central sofreu um traumatismo craniano, na sequência de um choque com Léo, e será hoje reavaliado.