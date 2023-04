Boavista vence Rio Ave e ultrapassa vila-condenses na tabela

JN/Agências Hoje às 20:30 Facebook

O Boavista venceu (3-2), este sábado, na receção ao Rio Ave, na 29.ª jornada da Liga, com os axadrezados a ultrapassarem os vila-condenses na tabela classificativa.

No Estádio do Bessa, Yusupha, aos nove minutos, Bruno Lourenço, aos 12, e Ricardo Mangas, aos 35, marcaram os golos da equipa da casa, enquanto Hernâni, aos 15, e Boateng, aos 85, fizeram os tentos da formação de Vila do Conde, que terminou reduzida a 10 elementos, devido a expulsão de Leonardo Ruiz, aos 62.

O Boavista, que vinha de um empate na ronda anterior, soma agora 37 pontos e subiu provisoriamente ao 10.º lugar no campeonato, enquanto o Rio Ave, que não vence há quatro jogos, é 12.º, com 35.

