Sabor a Makouta na Páscoa axadrezada

Médio franco-congolês, de livre direto, decide duelo intenso, a quatro minutos do fim. Pantera foge a aflições e minhotos ficam mais longe da UEFA

Um livre direto, superiormente executado por Makouta,a quatro minutos do final, decidiu a favor do Boavista este clássico nortenho, frente ao Vitória de Guimarães. A boa reação da equipa minhota, que saíra para intervalo a perder 0-1 e entretanto chegara ao empate, acabou por não render frutos, prevalecendo a maior eficácia dos axadrezados, que assim celebram a quadra pascal com a tranquilidade própria de uma equipa que chegou aos 33 pontos e tem a questão da permanência praticamente selada. Já os vimaranenses continuam no sexto lugar e podem hoje ver o Arouca fugir, na luta pelo quinto posto.

Num dia com atenções centradas na Luz, Boavista e Vitória de Guimarães protagonizaram um bom jogo, rasgadinho e com vários motivos de interesse, apenas decidido nos momentos finais, quando o empate a uma bola parecia que ia prevalecer.