Boavista volta aos triunfos nas Aves

O Boavista derrotou, neste domingo, o Aves, por 1-0, face a um golo de Cassiano, e subiu à 10.ª posição na Liga. Já a equipa orientada por Nuno Manta Santos continua no último lugar, com nove pontos.

Os axadrezados fizeram o único golo do jogo aos 12 minutos. Após um canto de Carraça, Cassiano saltou mais alto do que a defesa adversária e foi muito feliz no cabeceamento. Na segunda parte, o conjunto de Daniel Ramos quase voltou a concretizar num remate de Carraça que foi devolvido pelo poste.

Apesar do "forcing" final do Aves - já nos descontos, Mohammadi rematou forte mas ao lado -, o Boavista segurou os três pontos. Tratou-se da sua primeira vitória no campeonato em quase dois meses.