Boca Juniors vence Barcelona nos penáltis e leva a Taça Maradona

JN Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Argentinos derrotaram os catalães por 4-2 no desempate por grandes penalidades, depois do empate a uma bola nos 90 minutos.

O Boca Juniors conquistou esta terça-feira a Taça Maradona, tendo batido o Barcelona nas grandes penalidades por 5-4. A partida disputou-se em memória do astro argentino Diego Armando Maradona, que vestiu a camisola dos dois clubes e faleceu em novembro de 2020.

O encontro, que decorreu no MRSOOL Park, em Riade, na Arábia Saudita, chegou empatado ao término dos 90 minutos. Os espanhóis, que jogaram sem muitos dos habituais titulares, adiantaram-se no marcador aos 50 minutos, com golo de Ferran Jutgla, mas os argentinos empataram o jogo aos 77', por intermédio de Zeballos.

Nas grandes penalidades, o Boca Juniors acertou as quatro que atirou à baliza, aproveitando assim os falhanços de Matheus Pereira e Guillem Jaime para o Barça.