Bodo/Glimt afasta Celtic e segue para os "oitavos"

Os noruegueses do Bodo/Glimt eliminaram o histórico Celtic, ao voltarem a vencer, agora por 2-0, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa e avançam na próva juntamente com o Leicester, Partizan, Marselha, Vitesse, PSV, Slavia Praga e PAOK.

Os noruegueses, que esta época já tinham goleado por 6-1 a Roma, de José Mourinho, superam os líderes da Liga escocesa e antigos campeões europeus, com duas vitórias e um agregado de 5-1. Ola Solbakken, aos nove minutos, e Hugo Vetlesen, aos 69, fizeram os golos da vitória da formação norueguesa.

O português Vieirinha marcou para os gregos do PAOK, aos 26 minutos, fazendo então o 2-0 ante o Midtjylland, da Dinamarca. Com o golo inaugural do antigo benfiquista Zivkovic, aos 20, estava relançada a eliminatória, após o 1-0 da primeira mão.

Hoegh, aos 80, fez o 2-1 e mandou o jogo para prolongamento, fase em que não houve golos. Nos penáltis, os gregos foram mais eficazes e ganharam por 5-3.

Além de Vieirinha, substituído aos 72 minutos, outro português esteve em jogo: Filipe Soares, que entrou aos 90.

O Leicester, do campeonato principal de Inglaterra, e o Marselha, de França, conseguiram resultados ainda mais desequilibrados que o Bodo/Glimt na eliminatória, reforçando o estatuto de favoritos.

Barnes, aos dois minutos, e Maddison, aos 70 e 74, confirmaram o poderio do Leicester, com Odey a reduzir aos 84 para os dinamarqueses, vergados agora por 3­-1 e 7-2 no agregado.

Depois de 3-1 em casa, o Marselha foi agora ao Azerbaijão derrotar o Qarabag, por 3-0. Os golos foram apontados por Gueye (12), Guendouzi (77) e De La Fuente (90+2).

Patrick Andrade foi titular na formação do Qarabag.

O caboverdiano Ricardo Gomes, antigo jogador do Nacional, bisou na vitória por 2-1 do Partizan Belgrado sobre o Sparta Praga. Ricardo Gomes marcou aos 07 e 24 minutos, para depois ser expulso e assistir à redução do adversário aos 85, por Hlozek, insuficiente para evitar a derrota e a eliminação, com 3-1 no total.

A outra equipa checa em prova, o Slavia Praga, teve melhor sorte na receção ao Fenerbahce, da Turquia, repetindo a vitória com os números da primeira mão, ou seja 3-2.

Shranz (19 minutos) e Sor (27 e 63) marcaram os golos do Slavia Praga, enquanto Yandas (39) e Berisha (90) anotaram os tentos da equipa turca.

Os holandeses do PSV empataram 1-1 em Telavive com o Maccabi, o que juntamente com o 1-0 de Eindhoven lhe vale o apuramento. Adiantou-se a formação visitante, por Vertessen, aos 84 minutos, e empatou o Maccabi aos 90+1, por Saborit. Bruma, atualmente jogador do PSV, entrou na partida aos 65 minutos.

O dia foi positivo para os Países Baixos - a outra equipa, o Vitesse, recuperou em Arnheim de uma desvantagem na eliminatória ante o Rapid Viena, de 2-1, e segue em frente após vitória por 2-0. Grbic, aos três minutos, e Bero, aos 19, fizeram os golos do Vitesse.