Bola da mão de Deus de Maradona é leiloada por quase dois milhões de euros

A bola com a qual Diego Maradona marcou um dos golos à Inglaterra no Mundial 1986, num lance que disse ser com a ajuda da "mão de Deus", foi hoje leiloada por dois milhões de libras.

A leiloeira Graham Budd, sediada em Londres, anunciou em outubro que esperava uma venda entre 2,5 (2,8 milhões de euros) e três milhões de libras (3,4 ME), bem acima da precedente venda recorde de 420.000 libras (479.000 euros) angariadas com a chama olímpica dos Jogos de Inverno Helsínquia1952.

A bola hoje leiloada foi utilizada em 22 de junho de 1986, no decorrer do jogo dos quartos de final do Mundial do México, em que a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1, quatro anos após o conflito entre os dois países, com a guerra das Malvinas.

No jogo ficaram para a história os dois golos de Maradona, o primeiro aos 51 minutos, num lance em que o árbitro não detetou a infração do jogador argentino, ao colocar a mão junto à cabeça, fazendo o movimento para desviar a bola.

Maradona disse, a propósito do golo, que o mesmo foi marcado "um pouco com a cabeça, e um pouco com a mão de Deus".

Já o segundo golo, apontado poucos minutos depois, foi considerado o golo do século, num lance em que Maradona arrancou antes de meio-campo, fintou cinco adversários e apareceu a desviar do guarda-redes Peter Shilton, para fazer então o 2-0.

A vitória abriu caminho para o título Mundial da Argentina, num torneio que consagrou Maradona como um dos melhores jogadores da história.

"Esta bola faz parte da história do futebol internacional. É sem dúvida um bom momento para partilhar com o mundo", disse o árbitro Ali Bennaceur, que era o proprietário da bola, citado pela leiloeira.

Depois da morte de Maradona, aos 60 anos, em novembro de 2020, o árbitro tunisino disse à AFP não ter visto a mão, mas que teve dúvidas.

Já em maio, a camisola utilizada por Maradona no jogo foi leiloada pela Sotheby's por 9,3 milhões de dólares (cerca de 8,9 milhões de euros).