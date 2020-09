Bola da Supertaça Europeia com desenho de menina de Leiria

Alexandra Barata Hoje às 09:19 Facebook

Sara Correia associou o desporto ao "amor, amizade e união". Ilustração chamou a atenção da UEFA.

Sara Correia conta que ficou espantada quando soube que o desenho em que está a jogar futebol com a melhor amiga ia ser gravado na bola da final da Supertaça Europeia de futebol, que será disputada amanhã, entre o Bayern e o Sevilha. A ilustração, feita há dois anos, irá juntar-se às de mais 17 crianças europeias que participaram no concurso da UEFA.

"Se fosse hoje, fazia melhor", observa, com a naturalidade própria de quem tem 11 anos. Ao contrário do habitual, Sara desenhou duas meninas de mão dada, junto a uma bola de futebol, e flores com a forma de corações. "Para mim, o futebol é amor, amizade e união", explica na folha onde fez a ilustração, que chamou a atenção da UEFA.

O desafio foi lançado, há dois anos, durante a atividade de enriquecimento curricular Brincar de Rua, na Escola Branca, em Leiria, e veio tirar Sara do anonimato. Feliz e orgulhosa, diz que gosta de jogar futebol, mas prefere ficar à baliza, por ter mais jeito para defender do que para rematar. Lamenta, contudo, que as meninas sejam desvalorizadas.

"Os rapazes acham que são uns craques. Ficam sempre com a bola e não a querem partilhar", denuncia Sara. "Não devemos ter mau perder. O importante é participarmos e sermos amigos dos nossos colegas", aconselha.

Além de jogar à bola, com os primos e com os irmãos, diz que, desde "minorca", que gosta de desenhar e de pintar. "Quando desenho, sinto-me mais livre".

Aluna do ensino articulado, Sara está a aprender a tocar guitarra clássica, instrumento que sempre a fascinou, desde que ouve o pai tocar. É escuteira do Agrupamento 737 dos Marrazes, e gosta de fazer "panquecas, arroz, ovo, bifinhos de peru, carbonara e cuscuz lunares". Este último prato aprendeu num acampamento.

Cozinheira, veterinária, designer de moda ou modelo são exemplos de profissões que gostaria de ter no futuro.