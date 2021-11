Bola de Ouro: Bruno Fernandes no 21.º lugar

JN/Agências Hoje às 17:05 Facebook

Depois de Ruben Dias, que ficou no 26.º lugar, surge o nome do médio do United. Cristiano Ronaldo está entre os dez finalistas.

O médio internacional português do Manchester United fechou a votação para a Bola de Ouro na 21.ª posição, a qual partilha com o argentino Lautaro Martinez, avançado do Inter de Milão.

Bruno Fernandes é o segundo português a surgir na listagem final da France Football, que atribui o prémio, à frente de Ruben Dias, defesa central do Manchester City, que se ficou por 26.º lugar.

De relembrar que Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United, está entre os dez finalistas da edição 2021 do prémio da Bola de Ouro, que já venceu por cinco vezes. Quanto a Nuno Mendes concorre pelo prémio de melhor jogador jovem do ano.

Os vencedores serão conhecidos na gala de hoje, em Paris, que arranca às 19.30 horas.