Bola de Ouro não será atribuída em 2020

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio foi feito pela "France Football", que explica que não há "condições justas suficientes" para atribuição do galardão.

A revista responsável pela atribuição do prémio de melhor jogador do mundo, explicou que devido a ser um ano excecional, com circunstâncias excecionais, a Bola de Ouro não será atribuída este ano.

A "France Football" refere que nem todos os participantes competiram sob as mesmas circunstâncias, visto que certos campeonatos começaram ou acabaram mais tarde, sendo que alguns nem sequer retomaram.

A revista explica que apenas janeiro e fevereiro foram jogados de forma normal, e que existiram vários fatores que condicionaram a forma como se competiu, nomeadamente os jogos à porta fechada, as cinco substituições e a fase final da Liga dos Campeões a um só jogo.