"Bola para a frente" de Conceição e os "quilos a mais" de Semedo

Técnico portista diz que os reforços precisarão de tempo de adaptação e terão dificuldades para chegar ao onze.

A antevisão do jogo que o F. C. Porto realizará este domingo em Arouca foi dominada pelas questões do mercado, que fechou na passada segunda-feira, ainda que Sérgio Conceição tenha dito que "não vale a pena continuar a falar do mesmo". O técnico portista não especificou o que quis dizer quando afirmou que era preciso "reformular objetivos", mas sempre foi dizendo que o importante é conseguir "tirar o melhor" dos reforços que chegaram e pensar em "bola para a frente" sobre quem saiu.

"Eu não fujo às questões. Reformular objetivos tem a ver com a saída de três jogadores que, nos últimos anos, foram dos melhores do campeonato. É inequívoco que Luis Díaz estava a ser uma peça super importante na nossa equipa. O Sérgio Oliveira, apesar de não ter tantos minutos, era um jogador de peso dentro do campo e fora dele. O Corona, mesmo não estando na melhor forma, era alguém que nos dava algo no balneário e na abordagem ao jogo. Mas isso faz parte do passado. Agora, é bola para a frente. Mas não é bola para a frente sem nexo, é com critério, como o que fazemos aqui diariamente. Chegaram três reforços, vamos trabalhá-los da melhor forma para que sejam verdadeiramente reforços e, com os que cá estão, potenciá-los ao máximo. Isto para que no final, sendo mais difícil, consigamos atingir os nossos objetivos, que é estarmos fortes em todas as competições, as duas internas e a Liga Europa", afirmou Conceição.

"Os reforços, não só no F. C. Porto, mas em todo o lado, necessitam de um período de adaptação. O Rúben Semedo vem com uns quilos a mais, vai ter alguma dificuldade nesta fase inicial. O Eustáquio fez um treino, porque teve covid, e esteve na seleção. O Galeno não vem a 100% em termos físicos e também só fez um treino. Mas estamos cá para trabalhar e para conseguir tirar o melhor deles", acrescentou.

Sobre o facto de Galeno ter regressado ao Dragão, depois da dispensa de há dois anos e meio, que o levou a ser transferido para o Braga, Sérgio Conceição referiu: "Eu apanhei o Galeno numa fase inicial da carreira. Para o lugar dele, tínhamos jogadores que, na altura, eu achava que me davam uma resposta mais rápida. No Braga, ele teve a evolução normal num jogador de qualidade. Até pelos treinadores que teve, conseguiu o ritmo competitivo necessário para crescer. Tem características para nos ajudar".

Em relação ao jogo com o Arouca, Conceição falou de uma "deslocação difícil", perante um adversário que vem de "dois bons resultados", mostrando-se agradado por ter tido uma "semana limpa" de preparação. "Vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos", disse, deixando em aberto uma possível gestão de jogadores para o clássico da jornada seguinte com o Sporting: "Vou olhar para este jogo como o mais importante, mas estamos atentos. Há jogadores que vieram das seleções [Uribe e Taremi], há que pensar no tempo de treino que tiveram, nas viagens. A gestão tem a ver com isso e não com estar a pensar no jogo seguinte".